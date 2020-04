O chefe de cozinha Henrique Sá Pessoa, detentor de duas estrelas Michelin e cozinheiro à frente do Atelier Henrique Sá Pessoa, em Marvila, criou um novo programa neste espaço, o “Conversas no Atelier”.

Uma vez por semana, na plataforma Instagram Live, Henrique Sá Pessoa convida uma personalidade conhecida e cozinha uma receita com um dos seus ingredientes favoritos, de modo a dar ideias a quem está em casa de quarentena. O ingrediente escolhido é sempre simples e acessível, para ser de fácil execução.

A convidada do primeiro programa foi a apresentadora da SIC Clara de Sousa, que escolheu como ingrediente o ovo. Com ele, o chef fez duas receitas em direto: um “molho holandaise” e uma “tortilla batoteira”, um crepe recheado com ovos mexidos e batata palha, rápido e delicioso.

Na próxima quinta-feira 23, às 19h00, será a vez de Fátima Lopes, apresentadora da TVI, e o ingrediente escolhido é o cogumelo. Uma das receitas que o chefe fará, dando os respetivos truques e dicas, será um risoto de cogumelos. A partir de sua casa, Fátima Lopes assistirá, irá conversando com Sá Pessoa, colocando-lhe as suas questões e as dos participantes.

Henrique Sá Pessoa não revela para já a sua lista integral de convidados. Haverá um novo episódio todas as semanas, com meia hora de receita e cerca de dez minutos de conversa. No dia seguinte ao programa, este fica disponível nas stories.

“Tentei criar um conceito que pudesse ser interessante nestes tempos de quarentena, mas que não se esgotasse nela. Este programa sugere algo interessante e útil aos espectadores, e os meus convidados também acabam por acrescentar algo e especial novo a este conteúdo”, explica Henrique Sá Pessoa.