As regras de higiene e de proteção social têm de ser escrupulosamente aplicadas dentro dos restaurantes: “como consumidores, devemos estar atentos para que tenhamos o cuidado de higienizar as mãos antes de tocar na porta de entrada do estabelecimento e antes de tocar numa ementa, por exemplo. Em contexto de formação, é hábito dizer-se que as mãos são as vassouras do corpo. Por isso, quanto melhor as higienizar, menos sujidade vou levar para a superfície seguinte”.

A está prática basilar, Susete Estrela junta outras: “manter um elevado nível de higiene pessoal e reduzir o tempo de interação com os colaboradores e eles connosco também pode ser uma boa forma de contribuir para minimizar a exposição. Mantermo-nos o menor tempo possível nas zonas comuns ou áreas de espera, entrar com o maior nível de higiene possível e sair sempre, só e apenas, depois de lavar e secar bem as mãos”.

Susete Estrela é Engenheira Alimentar e uma cidadã do mundo. Trabalha em diversas áreas do sector alimentar, em diferentes países.

“Os pagamentos em contactless são uma boa opção, também devemos ter muita atenção ao botão do autoclismo, às torneiras, corrimãos, maçanetas e todos os locais onde todos tocam”.

Uma atitude proativa

A engenheira alimentar recorda-nos que “podemos e devemos ser um agente de saúde pública e alertar para situações incorretas como, por exemplo, ver alguém a usar um desinfetante em forma de spray nas áreas de exposição e venda de alimentos já confecionados. Não devem ser usados pelo perigo de contaminação química que representam. Ou seja, é preciso saber desinfetar”.

As regras de higiene são muito rigorosas e anteriores à COVID-19. Esta pandemia veio reforçar a importância e o poder dos microrganismos. Vamos ter de aprender a coexistir com eles

Ainda sobre o comportamento dos funcionários dos estabelecimentos de restauração, a especialista socorre-se do Regulamento Comunitário que no seu número 852/2004 [relativo à higiene dos géneros alimentícios] explicita que “qualquer pessoa que sofra ou seja portadora de uma doença facilmente transmissível através dos alimentos ou que esteja afetada, por exemplo, por feridas infetadas, infeções cutâneas inflamações ou diarreia será proibida de manipular géneros alimentícios e entrar em locais onde se manuseiem alimentos, seja a que título for, se houver probabilidades de contaminação direta ou indireta. Qualquer pessoa afetada deste modo e empregada no sector alimentar e que possa entrar em contacto com géneros alimentícios deverá informar imediatamente o operador do sector alimentar de tal doença ou sintomas e, se possível, das suas causas”.

Em jeito de conclusão Susete Estrela sublinha que “cabe-nos a nós aprender a lidar com as manhas e fraquezas do inimigo. Quando escrevi o livro [“Sabe o que anda a comer”] fi-lo com a intenção de deixar uma ferramenta de educação de fácil leitura e acessível a todos, ali ensino a lidar com micróbios. Mesmo que seja altamente improvável que o coronavírus seja transmissível através de alimentos ou embalagens alimentares, se aplicarmos as dicas que deixei no meu livro, estaremos mais bem preparados para ir às compras, ao restaurante. Inclusivamente, um dos capítulos no livro especifica ´como auditar em segundos o seu restaurante favorito` e a reduzir os contaminantes que trazemos para casa. Porque a única coisa que nos faz mal é a falta de conhecimento”.