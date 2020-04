Num momento em que se desenha a reabertura de restaurantes (embora com restrições como noticiado aqui), findo o terceiro período do estado de emergência, em vigor até 2 de maio, o Turismo de Portugal anunciou que “irá reconhecer as empresas do setor do turismo que cumpram as recomendações da Direção-Geral da Saúde para evitar a contaminação dos espaços com o SARS-CoV-2 (novo coronavírus)”.

Na prática, este reconhecimento do Turismo de Portugal materializa-se no selo “Estabelecimento Clean & Safe” (Limpo e Seguro), podendo ser solicitado pelos empreendimentos turísticos, empresas de animação turística e as agências de viagens e turismo, registadas como tal.

Há, contudo, que respeitar regrar para a obtenção deste selo, de adesão opcional e com a validade de um ano e que visa “distinguir as atividades turísticas que asseguram o cumprimento de requisitos de higiene e limpeza para prevenção e controlo da COVID-19 e de outras eventuais infeções”, refere o Turismo de Portugal.