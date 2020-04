“Receitas com Enlatados” salienta o facto de encontrarmos no mercado nacional uma grande diversidade de conservas de pescado e leguminosas, “que são alimentos de grande valor nutricional”.

Desta forma, o manual (pode descarregá-lo aqui) conta com “dezenas de receitas saudáveis, saborosas, rápidas e fáceis de preparar”, todas elas sugeridas pelo chefe de cozinha Fábio Bernardino. Os muitos pratos apresentados em capítulos de acordo com o tipo de alimento, incluem alguns dos preferidos dos portugueses, como o atum, a sardinha, a cavala, a petinga, o grão e o feijão.

Nas confeções, encontramos, entre outras, Arroz de atum no forno, Esparguete de curgete, atum e lentilhas, Pão de atum e beringela, Empadão de cavala, Burrito de sardinha e couve-lombarda, Migas de frango e feijão, grão-de-bico com ovos escalfados.

“Devido à nossa reclusão em casa, com menos exercício físico e exposição solar, necessitamos das proteínas de elevada qualidade e dos minerais e vitaminas (como a vitamina D) presentes nas conservas de pescado. O mesmo poderíamos dizer das leguminosas que por estes dias podem ser um importante fator de equilíbrio no nosso dia alimentar, reduzindo o nosso apetite e contribuindo eficazmente para a ingestão de nutrientes com capacidades protetoras do nosso organismo”, sublinha o manual na apresentação.