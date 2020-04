Suprimir deslocações desnecessárias a supermercados, encontrar e encomendar junto de mais de mil fornecedores, contribuindo para a subsistência de pequenos e médios produtores nacionais, é a proposta da plataforma digital “Hora de Encomendar”.

O recurso online acaba de estabelecer uma parceria com o SAPO que passa, desta forma, a disponibilizar uma ferramenta de pesquisa na categoria “Vida”. Aqui, os utilizadores poderão consultar diretamente a base de dados do “Hora de Encomendar”, filtrando por “Distrito” e por “Tipo de Negócio”.

Acresce que esta plataforma é colaborativa. Os utilizadores podem também contribuir com informação para incrementar a listagem de fornecedores disponíveis. Na prática, qualquer pessoa pode sugerir um negócio, sendo necessário incluir informações como o tipo de produtos que são entregues, o contacto mais direto e também as cidades onde estão a fazer as entregas.

Com este recurso online, é fácil encomendar diretamente a quem produz nas mais variadas áreas, incluindo fornecedores de frescos, talhos, mercearias, padarias, peixarias, pastelarias, farmácias e até floristas ou lojas de animais que estão ativamente a fazer entregas ao domicílio. Isto em mais de 30 localidades nacionais.

Na nova secção “Oferta do Dia” é possível encomendar cabazes diretamente aos fornecedores, facilitando ainda mais o processo de encomenda.

O "Hora de Encomendar" está também presente no Facebook e no Instagram, onde vão sendo partilhadas as principais atualizações e alguns fornecedores.

“A missão do 'Hora de Encomendar' é facilitar entregas de bens essenciais durante o período de quarentena e com esta atualização os nossos utilizadores conseguem encontrar mais facilmente o fornecedor que tanto precisam”, conta Joana Rodrigues dos Santos, cofundadora do projeto.

Uma iniciativa que coopera para a subsistência de pequenos fornecedores que deixaram de ter como vender os seus produtos. Um projeto que procura, também, combater o desperdício de bens que, estando produzidos, os fornecedores não conseguem escoar e que nasceu quando, entre amigos, se começaram a partilhar sugestões de fornecedores com entregas em casa em alternativa às grandes superfícies cujas lojas on-line rapidamente ficaram entupidas.

A plataforma conta com mais de 50 colaboradores que todos os dias atualizam a lista e fazem verificação de fornecedores ativos.