Com a certeza de que teremos uma Páscoa diferente este 2020, sem o conforto das reuniões alargadas de família, serve-nos de algum consolo saber que a mesa pode não perder os sabores tradicionais.

Para além dos muitos serviços de entrega de mercearias ao domicílio, como noticiamos, aqui, e de uma alargada oferta de garrafeiras online, há iniciativas de entrega de cozinha com sabor pascal, com ementas e pratos da época.

Isto caso a opção não passe por efetuar a encomenda dos bens alimentares necessários para confecionar o cabrito, borrego, sobremesas que compõem o elenco de Páscoa. Nesse caso, sugerimos-lhe que consulte as restrições e prazos estimados para as entregas a partir dos supermercados online.

Rei dos Leitões com take away e entregas ao domicílio

A dupla Licínia Ferreira e António Paulo Rodrigues, responsáveis pela casa Rei dos Leitões, na Mealhada, estão a servir em regime de take away e com entregas ao domicílio, não só comida, mas também vinho. A casa conta com uma garrafeira com mais de três mil referências.

De entre uma carta com 21 opções, composta por entradas, massa, peixe, marisco, carne e sobremesas, os pedidos são feitos por telefone (968 123 084) ou e-mail reidosleitoes@reidosleitoes.com.pt. Um elenco onde não falta o Leitão à Bairrada, mas também as lulinhas fritas, o polvo à lagareiro, o bacalhau no forno, o arroz do Mondego e gambas, o lombinho de vitela grelhado.

Situado no número 17 da Avenida da Restauração, na Mealhada, o Rei dos Leitões serve em regime de take away e faz entregas de Norte a Sul do país, entre as 12h00 e as 19h00, com exceção de terça-feira à tarde e quarta-feira todo o dia. As entregas são gratuitas num raio de 10 quilómetros, ou até 30, quando a encomenda tem um valor acima dos 100 euros.

créditos: Rei dos Leitões

Entregas de cabrito porta a porta

Com a queda abrupta na venda dos clássicos à mesa nesta época do ano, como o cabrito e o queijo e face aos constrangimentos associados ao encerramento de restaurantes e estabelecimentos de venda de carne, a Associação Nacional de Caprinicultores da Raça Serrana (ANCRA), sediada em Mirandela, aceita a encomenda direta de Cabritos Serranos inteiros ou metades. Os pedidos são extensíveis ao Queijo de Cabra Transmontano. Ambos são Denominação de Origem Protegida e, habitualmente, com grande procura regional e nacional.

“Os pedidos, através do e-mail fernando.pintor@ancras.pt, devem ser efetuados até ao próximo domingo, 5 de abril. As entregas são feitas em todo o país, na semana de 6 a 10 de abril. O comprador só paga depois da entrega. O preço por quilo orça os 11,95 euros por kg. Trata-se de cabritos serranos, pequenos, cerca de 6 kg”, informa a ANCRA.

créditos: Lifestyle

Menus por encomenda nas lojas Pingo Doce

Cabritinho assado com batatinhas, tarte de pernil, merenda de bacalhau, gratinado de couves com queijo mozzarella, arroz doce, pudim de ovos, estão entre as muitas opções de pratos incluídos nos menus que as lojas Pingo Doce sugerem o período pascal. Isto com encomenda online e para levantar na loja escolhida em regime de take away.

Um serviço que se rege por algumas regras, nomeadamente a encomenda limite de cinco unidades por prato.

Mais de cem queijos portugueses no site do El Corte Inglés

O El Corte Inglés prepara uma campanha especial de queijos nacionais, a partir de 6 de abril, acessível no supermercado online.

“Neste momento já estão confirmadas mais de cem diferentes qualidades de queijos tradicionais portugueses que abrangem todo o continente e ilhas, provenientes de meia centena de produtores”, refere a cadeia espanhola.

O El Corte Inglés “está também a ponderar a criação de outras campanhas que visam apoiar os pequenos produtores e a gastronomia tradicional portuguesa”.

créditos: Lifestyle

Cabrito assado entre as sugestões da bbGourmet

A bbGourmet sugere online pratos com sabor pascal, como o cabrito assado, a vitela assada, bola de carne, o lombo de bacalhau, mas também sobremesas (pão de ló cremoso e castanhas de ovos) e vinhos.