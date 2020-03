As condições de entrega são articuláveis. Entretanto, o Mercado de Alvalade (Avenida Rio de Janeiro) está aberto de segunda a sábado, das 07h00 às 13h00; o Mercado Jardim (Rua Antero Figueiredo) funciona de segunda-feira a sábado, das 07h00 às 13h00.

Filho do Padeiro

Pão artesanal entregue ao domicílio. Neste período de restrições à circulação a empresa alargou a a área de entregas. Estas decorrem de terça a sexta-feira, das 13h00 às 16h00, no Parque das Nações, Portela, Moscavide, Olivais e Encarnação.

Diz-nos a marca: “os nossos pães são produzidos com massas mãe e fermentados lentamente. Desta forma, o sabor dos cereais torna-se mais complexo e a sua digestão mais facilitada”.

A página de Facebook da empresa atualiza a informação quanto à disponibilidade de pão para os dias seguintes.

créditos: Filho do Padeiro

Pão em Casa

A empresa admite que “tem tido nestes dias um fluxo muito elevado de contactos e pedidos de informação. Estamos gratos e procuramos responder a todos com brevidade. Mas não tem sido fácil”.

Desta forma, para entregas ao domicílio, a Pão em Casa pede que se privilegie, sempre que possível o contacto por e-mail ou WhatsApp (964202015), seja para a linha de apoio ao cliente ou mesmo para a equipa local do Pão em Casa”.

Para contactar a unidade local consultar aqui.

Pé de Salsa

Projeto que faz a entrega de cabazes de legumes, frutas, assim como ervas aromáticas.

“Para os cabeças de alho chocho ou para quem quer ter sempre a cozinha recheada de saúde, marque connosco uma encomenda fixa semanal ou quinzenal. Só tem de enviar-nos o primeiro e-mail. A partir daí, contamos sempre com o seu cabaz e prometemos avisar da hora de entrega. Claro que pode sempre suspender, alterar ou acrescentar extras, basta avisar-nos até quarta ao meio dia”, somos informados.

Mercearia Criativa

“Estas últimas semanas têm sido difíceis. Todos sabemos. Apesar dos muitos constrangimentos e cuidados necessários, temos procurado ir até onde conseguimos, por isso decidimos alargar a área de entregas até Oeiras, Amadora e Odivelas”, lemos na mensagem deixada no Facebook pela equipa da Mercearia Criativa que opera na área de Lisboa. Neste caso, as encomendas fazem-se por telefone, dado ser um atendimento personalizado

Os pagamentos processam-se através de MBway ou transferência bancária. O telefone para contacto é o 218 485 198.

A Tua Quinta

A seleção faz-se com legumes e frutas frescas acabadas de colher pelo produtor. “Entregamos-lhe um cabaz especialmente personalizado com o seu nome”, informa A Tua Quinta. As encomendas dos cabazes têm de ser feitas com antecedência. As entregas fazem-se em Lisboa, Odivelas, Loures, Alfragide, Amadora, Oeiras, Algés, Cascais. O telefone para contacto é o 918 529 721.

Horta do Amigo (Microgreens)

A Microgreens aliou-se a fornecedores com o intuito de levarem a casa produtos frescos de primeira necessidade, “não só por insuficiência dos supermercados e grandes superfícies em dar resposta às necessidades de todos, mas, e acima de tudo, para que se evitem aglomerados por risco de contágio e para que este tipo de produtos cheguem, efetivamente, a todos”, informa a empresa.

Carne, frutas e legumes podem ser encomendados para entrega em 24 horas em Lisboa, Cascais, Almada e Seixal. O contacto deve fazer-se em @hortadoamigo

Peixaria Centenária

Com espaços na Praça das Flores, Alcântara, Campo de Ourique, entretanto encerrados por razões de segurança, o projeto entrega peixe e marisco frescos em casa. depois de ter fechado as portas por razões de segurança. Os produtos do dia encontram-se disponibilizados no site. Contactos pelo telefone 210 112 459 e e-mail correio@peixariacentenaria.pt

Bio em Casa

Com diferentes cabazes de frutas e legumes, a Bio em Casa faz entregas na região norte. Para acompanhar os locais de entrega e os horários da mesma, há que consultar a informação disponibilizada no site da empresa.

A Quintinha

Com distribuição no Grande Porto, A Quintinha disponibiliza frutas e legumes frescos. No atual momento admite alguns constrangimentos nas entregas. A empresa sugere que “comecem por subscrever a nossa newsletter no site , porque nos permite enviar, ao fim de semana, a lista dos legumes e frutas que encomendamos para a semana seguinte, assim como Mercearias e Carnes”.

PROVE

“Devido ao encerramento indeterminado de alguns pontos de entrega PROVE, aconselhamos o contacto direto com os núcleos de produtores”, lemos na página desta iniciativa que agrega a oferta de inúmeros produtores. O consumidor encontra os contactos dos produtores disponíveis para entregas no site do projeto.

Trindade Pão Artesanal

Pão fresco e, agora, de maior dimensão para que dure mais dias. A Trindade Pão Artesanal entrega o pão do dia ao domicílio, no Porto, e pede-nos: “para que a entrega seja feita em segurança, sugere-se que o cliente deixe um saco de pão pendurado na porta de casa. As encomendas devem ser feitas com dois dias de antecedência através do e-mail: trindadepaoartesanal@gmail.com”