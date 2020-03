Os anos de 1950 trouxeram para a ribalta televisiva um novo nome ligado à cozinha. A jovem Maria de Lourdes Modesto tratava por tu as câmaras e trazia para junto do grande público a gastronomia de raízes portuguesas.

Volvido mais de meio século, Maria de Lourdes Modesto tornou-se um dos nomes mais admirados por várias gerações de cozinheiros, e não só, e inspiradora de muitos chefes da atualidade.

A autora da emblemática obra “Cozinha Tradicional Portuguesa” (edição Verbo/1998) disponibiliza gratuitamente este vasto acervo na página da Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal.

Maria de Lourdes Modesto, autora de "Cozinha Tradicional Portuguesa".

O arquivo online divide por regiões as centenas de receitas coligidas ao longo de décadas: Trás-os-Montes e Alto Douro, Entre Douro e Minho, Beira Alta, Beira Baixa, Beira Litoral, Ribatejo, Estremadura, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores.

O leitor vai encontrar na plataforma o fruto de uma pesquisa exaustiva que durou mais que duas décadas, considerada a “Bíblia da gastronomia portuguesa” e que contou com o contributo de milhares de anónimos que fizeram chegar à autora, receitas de todos os cantos do país. Isto para constituir um compêndio com 800 receitas.