Há três anos, o gastrónomo Virgílio Nogueiro Gomes e a bloguer Isabel Zibaia Rafael juntaram-se na concretização de um projeto em forma de livros. A quatro mãos trazem-nos uma trilogia que recupera a mesa petisqueira portuguesa. Iniciaram esta viagem aos comeres portugueses com a obra “Petiscos e Miudezas à Portuguesa”. Da terra para o elemento líquido, deram-nos “Petiscos do Rio e do Mar”. Agora, a fechar o tríptico chega aos escaparates “Petiscos de Açúcar e de Mel” (edição Marcador).

As mais de 100 páginas do presente título (15,50 euros), trazem-nos dezenas de receitas que, de acordo com os autores preservam “a tradição de ter em casa um bolinho, um biscoito ou uma fatia de bolo prontos a comer a qualquer hora do dia. Ou de fazer um agrado quando recebemos os amigos e os familiares em casa, relembrando os modos hospitaleiros de antigamente”.

Uma obra que dedica especial atenção ao “mel, a que dedicámos um capítulo alargado, do açúcar escuro e de diferentes farinhas. Os regimes alimentares não deverão ser impeditivos de alguns prazeres. Emocionalmente, a privação cria descontentamento”.

créditos: Livro "Petiscos de Açúcar e de Mel"

No extenso rol de receitas propostas, encontramos o arroz-doce, os biscoitos de azeite, os biscoitos de marmelada, os esses de batata-doce, os bolinhos de areia com aveia, os biscoitos de limão e aveia, as bolachas de mel e especiarias, as broas de mel, os queques de laranja.

Entre as aulas de história da alimentação às várias palestras que profere, o transmontano Virgílio Nogueiro Gomes ainda tem um tempo especial para as suas crónicas de curiosidades em viagem ou aspetos interessantes sobre os hábitos alimentares.

Isabel Zibaia Rafael, nascida no Ribatejo, criou em 2006 o blogue “Cinco Quartos de Laranja” onde escreve sobre comida. Promove regularmente workshops de cozinha, em Lisboa e no Porto, e realiza formações em cozinha. Desenvolve receitas para marcas, colabora com revistas e programas de televisão nacionais.