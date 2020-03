Há muito que os portugueses a apreciam mas só agora é que os norte-americanos a estão a descobrir. Por alturas do Natal, o site de jardinagem Gardening Know How publicou um artigo sobre este alimento e, desde essa altura, a procura aumentou. A edição de hoje do Sarasota Herald-Tribune também lhe faz referência. "Considerado o vegetal mais popular de Portugal, é o ingrediente principal do prato não oficial do país, a sopa caldo verde", explica o jornal, sediado na Flórida.

"Esta couve pouco conhecida também é apelidada de tronchuda", refere ainda a publicação, que aconselha os leitores a encomendar online sementes para a plantar e até aponta seis razões para o fazerem. "Pode ser semeada na primavera e no outono e demora seis semanas até poder ser transplantada, não exige grandes cuidados de cultivo e as primeiras folhas podem ser colhidas poucos meses depois da plantação", explica o artigo do Sarasota Herald-Tribune.

A resistência da couve-portuguesa é outra das vantagens apresentadas. "Sobrevive a verões quentes [quando cultivada] em zonas apropriadas e também tolera geadas, como informa o guia de plantas do [site] Smart Gardener", cita o órgão de informação norte-americano. "Pode ser usada nas receitas em substituição de outro tipos de couves, em sopas e saladas ou salteadas", sugere. "Os talos são carnudos e suculentos", elogia ainda o Sarasota Herald-Tribune.