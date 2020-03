Ao contrário de um estudo, divulgado pela publicação especializada Annals of Internal Medicine em setembro do ano passado, que desvaloriza as consequências nocivas para a saúde do consumo excessivo deste alimento, a maioria das investigações continua a apontar o dedo à carne. O risco é comparável ao do tabaco e foi apurado num estudo realizado ao longo de duas décadas por uma equipa da Universidade da Califórnia do Sul, nos Estados Unidos da América.

Segundo os investigadores, uma alimentação rica em proteína e gordura animal a partir dos 40 anos aumenta quatro vezes o risco de se vir a morrer de cancro, ao contrário do que sucede com quem adota uma dieta pobre em proteínas. Os cientistas que realizaram a pesquisa concluíram que o consumo excessivo de proteína animal nessa fase está também associado a uma probabilidade 74% maior de se morrer devido a outras patologias, como a diabetes.

Além disso, segundo o mesmo estudo, as proteínas vegetais, como o feijão e o grão, ao contrário das animais incluídas na carne e nos laticínios, não parecem acarretar o mesmo risco. Porém, a partir dos 65 anos, uma dieta rica em proteína tem, todavia, um efeito protetor, uma vez que ajuda a controlar a hormona do crescimento. A sua produção diminui drasticamente nesta idade e essa ingestão, nessa fase, impede a perda muscular e reforça as defesas do organismo.