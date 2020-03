Almendrados

Preparação

Ralar os 250 g de amêndoa.

Numa taça, misturar bem as amêndoas raladas, o açúcar e as claras.

Colocar as folhas de obreia (folhas de hóstia) num tabuleiro forrado com uma folha antiaderente ou polvilhado com farinha. Dispor sobre a obreia bolinhas de massa preparada. Rende cerca de 20 bolinhas.

Levar ao forno pré-aquecido a 180 ºC durante, aproximadamente, 20 a 25 minutos ou até estarem douradas.

A meio da cozedura, achatar as bolinhas com os dedos e colocar uma amêndoa inteira em cada uma. Deixar alourar.

Depois de frios, recortar a obreia antes de servir.