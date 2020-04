A pandemia que estamos a enfrentar condiciona a mobilidade e obriga a alterações nos hábitos diários. Para conhecer e compreender o que a situação inesperada e desconhecida da pandemia por COVID-19, altera no comportamento alimentar, a Universidade de Évora, Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, desenvolveram um questionário disponibilizado online.

Aquelas instituições apelam à participação de cidadãos maiores de 18 anos, residentes em Portugal. “Pedimos que responda a cada uma das questões, reportando o seu comportamento neste período. O preenchimento do questionário é anónimo, voluntário e confidencial. Os dados são usados exclusivamente para fins de investigação e não são recolhidos elementos que o identifiquem. Pode interromper a sua participação em qualquer momento sem ter de o justificar”, sublinha Elsa Lamy, investigadora no Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas da Universidade de Évora.

A mesma fonte informa-nos que “o tempo estimado de preenchimento deste questionário é de aproximadamente dez minutos”.

Ainda de acordo com a equipa que conduz este estudo, “findo o mesmo os resultados serão dados a conhecer, no sentido de apurarmos qual o impacto da doença na nossa alimentação”.

Dúvidas ou questões suscitadas podem ser endereçadas para o e-mail ecsl@uevora.pt