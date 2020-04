"Provas em Casa” os workshops de vinhos em formato live stream

“Provas em Casa”, no formato live stream é conduzido pela relações-públicas da Aveleda, Francisca Van Zeller. Ao longo de 30 minutos (a partir das 19h00), apresenta dicas sobre vinhos, como provar, harmonizar, a diferença entre castas, regiões e estilos e como fazer as escolhas certas.

A especialista em vinhos responde a perguntas em direto e deixa a garantia de responder por escrito a algumas das questões que fiquem pendentes.

A primeira sessão destes workshops à distância abordou as características das diferentes regiões portuguesas e de como influenciam os vinhos aí produzidos. Nas sessões seguintes foram eleitos temas como a harmonização de vinhos com doces e salgados, os vinhos espumantes.

Com esta iniciativa a Aveleda propõe-nos “viajarmos um pouco e alegrarmos os dias de #euficoemcasa”

Enólogos da Churchill’s em provas virtuais no Instagram

Em direto, no Instagram, a Churchill’s convida-nos, a 14 e 16 de abril, para duas provas virtuais dos seus vinhos do Porto e do Douro. As sessões de uma hora (português e inglês) arrancam às 20h00 e são orientadas pelos enólogos da casa, Johnny Graham e Ricardo Pinto Nunes. Provas que contarão com sessão de perguntas e respostas em tempo real com os enólogos.

“Os seguidores da Churchill’s vão poder comprar com antecedência o conjunto de vinhos de cada série de provas, com envio gratuito em Portugal e na maioria dos países da Europa, para que possam participar nesta conversa como se tivessem sido transportados para a intimidade da Sala de Provas da empresa, em Gaia”, refere o produtor em comunicado.

A 14 de abril, a prova vai focar-se em três estilos de vinho do Porto, com a partilha de vinhos icónicos da Churchills: o Dry White Port, o ruby Reserve Port e o 10 Year Old Tawny.

A 16 de abril, a prova centra-se na Quinta da Gricha, com uma prova dos seus vinhos de terroir, do Talhão 8 - Touriga Nacional, um monocasta produzido com uvas de uma única parcela da quinta, passando pelos blends de terroir Gricha e Quinta da Gricha.

No Instagram, conversas sobre gastronomia com sabor a Alentejo

Filipe Ramalho, o jovem chefe de cozinha alentejano do restaurante Basilii, do Torre de Palma Wine Hotel em Monforte, acaba de lançar a “Live Chef”, um projeto virtual que visa juntar os seus conterrâneos online, para debater temas da gastronomia.

O ponto de encontro está marcado na página de Instagram do chefe, dia sim, dia não, às 17h00. As próximas conversas estão agendadas para 3 e 5 de abril, respetivamente com José Baldé (restaurante Raiz e Tradição, em Montemor-o-Novo) e José Júlio Vintém (restaurante Tomba Lobos, em Portalegre).