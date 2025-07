Depois de anos de ausência, Bárbara Norton de Maros vai voltar à representação. A novidade foi anunciada pela própria nas primeiras semanas de julho, mas sem divulgar qual seria o projeto que viria a marcar o seu regresso.

"Nem sei explicar o que estou a sentir. Depois de tanto tempo sem representar, eis que surge um grande desafio. E digo-vos… nada, mas mesmo nada do que eu pudesse imaginar. Nunca me passou este papel pela cabeça", disse na altura, referindo ainda que a nova personagem "vai tirá-la totalmente da zona de conforto".

Revelado novo desafio de Bárbara Norton de Matos

Descobrimos qual é, afinal, o novo desafio profissional de Bárbara Norton de Matos... E não será na televisão. A atriz vai estrear-se no teatro de revista.

"Bárbara Norton de Matos estreia-se em revista no palco do Maria Vitória", anunciou a página oficial do Teatro Maria Vitória.

"É com enorme distinção que o Teatro Maria Vitória recebe, como participação especial na revista 'Pára, que é urgente!', a brilhante e talentosa Bárbara Norton de Matos.

Atriz de referência, que este ano comemora 25 anos de carreira e de uma presença marcante na televisão portuguesa. Bárbara é sinónimo de talento, dedicação e versatilidade.

Ao longo de mais de duas décadas, deu vida a personagens memoráveis, emocionando gerações com a sua sensibilidade artística, inteligência interpretativa e natural elegância.

Agora, sobe ao palco de um dos teatros mais emblemáticos do país, desafiando-se com coragem e entusiasmo na arte da revista.

O resultado? Uma performance inesquecível que vai querer ver! Bárbara brilha com toda a sua graça, beleza e carisma, encantando o público com representação, canto e dança.

É uma honra ter em cena uma artista tão inspiradora, que une inteligência e graça, classe e emoção, num espetáculo que celebra o melhor do teatro português", pode ler-se no comunicado.

A revista 'Pára, que é urgente!' estreia "brevemente", contando no restante elenco com Renato Pinto, Ana Catarina Grilo, Rita Mendes Nunes, Henrique Laureano, Lucila Pereira. Já o texto da peça ficou a cargo de autores como Miguel Dias, Renato Pinto e Nuno Nazareth Fernandes.

Afastada da televisão, Bárbara Norton de Matos esteve dedicada a outros negócios

A atriz Bárbara Norton de Matos, recorde-se, começou a carreira no mundo da representação no início dos anos 2000, tendo integrado o elenco das novelas 'Nunca Digas Adeus' e 'Amanhecer'.

Entre os muitos projetos em que trabalhou estão ainda as séries 'Inspetor Max', 'Morangos com Açúcar - Férias de Verão 5' ou 'Bem-Vindos a Beirais', e as novelas 'Deixa-me Amar', 'Baía das Mulheres', 'Olhos nos Olhos', 'Sedução', 'Mar Salgado' ou 'Nazaré'.

Recentemente, Bárbara Norton de Matos fez parte do leque de comentadores do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras. Mas por um curto período, já que não se identificou com o formato.

A atriz lançou um projeto pessoal, uma página com o seu nome onde vende águas de colónia, óleos corporais e acessórios de bijuteria. Desta forma, encontrou meio de subsistir à falta de trabalho no meio da representação.