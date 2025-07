Manuel Marques continua a ser notícia na imprensa pelos piores motivos. O ator, de 50 anos, vê a sua família permanentemente exposta desde que, em maio deste ano, surgiu a informação de que a filha mais velha, Inês, de 18 anos, apresentou contra o pai uma queixa por violência doméstica.

Esta terça-feira, 29 de julho, Manuel Marques enviou ao Fama ao Minuto um comunicado através do qual reage aos últimos desenvolvimentos sobre o caso e faz um sério apelo pela proteção da filha.

"Nos últimos meses a vida pessoal de Manuel Marques e da sua família têm sido devassadas de várias formas com opiniões maldosas, insinuações e mentiras inqualificáveis", começou por referir a nota enviada pela assessoria que representa o ator.

"A gravidade da situação implicará uma participação às autoridades competentes e respetivas ordens profissionais para abertura de inquéritos criminais.

Lembramos que Manuel Marques se tem remetido ao silêncio, honrando o segredo de justiça e, confiando nas autoridades a quem foi entregue o caso.

Aproveita, também, para agradecer a todos os que têm respeitado esta sua posição/ discrição e o seu trabalho", completou.

As recentes "acusações gravíssimas" de Joana Machado Madeira

Joana Machado Madeira esteve na passada semana na CMTV para falar sobre o processo que envolve Manuel Marques e a filha mais velha. A atriz, esposa de Eduardo Madeira, fez "acusações gravíssimas" de acordo com a opinião da comentadora Beatriz Prates.

Joana confirmou a relação complicada entre Manuel Marques e a filha mais velha, assumiu ter ido testemunhar contra o ator, e ainda revelou que este a "ameaçou" exigindo ser padrinho da filha do casal.

O Fama ao Minuto já tinha confirmado junto da equipa de advogados que defende a filha de Manuel Marques e a sua ex-mulher, Ana Martins, que Joana Machado Madeira teria sido arrolada para testemunhar em defesa de ambas e contra o ator.

A equipa liderada pelo advogado Pedro Nogueira Simões confirmou em declarações ao nosso site representar a filha e a ex-mulher de Manuel Marques e esclareceu as últimas informações sobre o caso.

Questionado sobre se a acusação de Inês dirigida ao pai é de facto de violência doméstica, o advogado da filha de Manuel Marques adiantou: "Aquilo que a nossa equipa defende é que sim. Mas agora é esperar a decisão do Ministério Público".

A defesa de Inês aguarda que Manuel Marques "seja ouvido até ao final de julho". "Depois, o Ministério Público, confrontando todos os factos, acusa ou não de crime e segue pela via judicial o processo", elucidou, por fim, Pedro Nogueira Simões.

Manuel Marques, recorde-se, é pai de Inês e Elisa, de 10 anos. As duas filhas do ator resultam do casamento entretanto terminado com Ana Martins. O agora ex-casal separou-se ao fim de 15 anos de vida em comum. A confirmação do termino surgiu na mesma altura em que foi tornada pública a atual relação de Manuel Marques - com a atriz Beatriz Barosa, de 28 anos.

[Notícia atualizada às 12h19]