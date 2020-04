“Estamos a aguardar que sejam incorporadas as soluções das autoridades que referi, para que o documento volte à AHRESP e, aí, integraremos toda a informação. Faremos pequenos vídeos de curta duração, para capacitação dos empresários. No final, gostaríamos que existisse um selo que garantisse a segurança aos consumidores”.

Ana Jacinto elencou as medidas gerais previstas no guia, que já constavam da informação há alguns dias na página da associação e que o SAPO Lifestyle aqui noticiou, nomeadamente a reorganização dos espaços, regras de contro de entrada, regras de limpeza e desinfeção.

“Dentro de cada capítulo, o que pedimos é fácil de implementar. Quem está na restauração sabe o que estou a dizer. Há anos que cumpre regras rígidas ao nível do HCCP, da higiene, entre outras. Naturalmente, há questões relacionadas com a proteção individual, aquisição de mais detergentes, de mais desinfetantes. Agora, como as empresas organizarão o layout, queremos deixar ao critério do Governo e dos empresários”.

Uma nova realidade que, face ao atual momento que vive o setor, carece de apoios. “As empresas vão reabrir em condições excecionais. Nesse sentido, precisamos de apoio, nomeadamente à compra dos equipamentos de proteção individual”. Um custo que, de acordo com Ana Jacinto, “não será nesta fase diluído nas receitas, porque as empresas não as têm, ou estão diminuídas”.

A dirigente da AHRESP salientou o facto de Pedro Siza Vieira, ministro da economia, “ter falado, no âmbito de uma visita que fez a uma empresa, de medidas de apoio para o setor, o que é bom”.