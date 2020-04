Ementas e pagamentos digitais, máscaras e painéis de acrílico. O novo mundo que nos aguarda nos restaurantes

Desta forma, de acordo com a PRO.VAR o uso de máscara e/ou viseira deve ser obrigatório, por parte dos trabalhadores do restaurante de acordo com a função que ocupa. Acresce a implementação de Testes COVID-19, com periodicidade de 15 dias para todos os funcionários e a redução da limitação máxima de cada espaço de restauração para metade “mesa sim, mesa não”,

O alargamento do período do almoço e jantar, a obrigação dos clientes marcarem previamente mesa e a leitura de temperatura e desinfeção das mãos, à entrada do estabelecimento, estão também entre as recomendações da PRO.VAR que, ainda, aconselha a eliminação temporária das ementas e cartas, estando apenas expostas em local visível, evitando-se o contacto físico (por exemplo com o uso de telemóveis ou tablets).

Sem contacto entre empregado e cliente

Uma nova realidade onde o contacto entre restaurantes e clientes será minimizado e em que o take away e entrega ao domicílio continuarão presentes. Neste âmbito, a Zomato, aplicação entregas de comida ao domicílio, veio anunciar novos serviços, com a possibilidade de encomendar em take away e sistema de pagamentos via contactless. Na prática, os dois serviços completam-se. Os utilizadores encomendam a refeição diretamente na aplicação e procedem também aí ao pagamento. Mais tarde, deslocam-se ao restaurante para levantar a refeição.

Já num cenário de regresso aos restaurantes, a Zomato Contactless propõe que reduzamos o contacto com objetos dentro dos estabelecimentos, lançando aos donos dos espaços o desafio de pensarem em soluções futuras como o menu digital (com scan do código QR por parte do cliente), o pedido digital (através da app) e, finalmente, o pagamento digital (também na app).

Fora de portas, as mesmas preocupações

Restrições, proibições, mas também novas oportunidades de relação entre restaurantes e clientes que estão a merecer análise mundo fora. Nos Estados Unidos da América onde a reabertura da economia tem sido tema quente nas últimas semanas, a gigante National Restaurant Association, deixou aos seus mais de 380 mil restaurantes associados, recomendações para uma relação futura com os clientes.

Um guia de “sobrevivência” que, em regra, não difere muito das propostas portuguesas e onde encontramos recomendações como sinalização à entrada do restaurante proibindo a entrada de clientes com febre ou sintomas da COVID-19, regras para evitar a concentração de clientes em salas de espera ou bares (com marcações no chão, espera nos carros), barreiras físicas, por exemplo delimitadas com móveis ou painéis de acrílico, circuitos delimitados para a utilização das casas de banho.