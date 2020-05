- Dispor, sempre que possível, as cadeiras e as mesas por forma a garantir uma distância de, pelo menos, 2 metros entre as pessoas: a disposição dos lugares em diagonal pode facilitar a manutenção da distância de segurança; os coabitantes podem sentar-se frente a frente ou lado a lado a uma distância inferior a 2 metros. A DGS sugere hipóteses de reorganização dos espaços interiores:

- Impedir que os clientes modifiquem a orientação das mesas e das cadeiras, permitindo que os colaboradores o façam, sempre dentro das considerações do ponto anterior;

- Antever todas as circunstâncias que podem ocorrer no estabelecimento, por forma a promover a adequada distância entre as pessoas;

- A fila de espera no espaço exterior ao estabelecimento deve garantir as condições de distanciamento;

- Disponibilizar dispensadores de solução à base de álcool localizados perto da entrada do estabelecimento e noutros locais convenientes, associados a uma informação incentivadora e explicativa;

- Garantir que as instalações sanitárias dos clientes e dos colaboradores possibilitam a lavagem das mãos com água e sabão e a secagem das mãos com toalhas de papel de uso único. As torneiras devem ser, sempre que possível, automáticas. A utilização de secadores que produzem jatos de ar não é recomendada. Sempre que possível os lavatórios devem estar acessíveis sem necessidade de manipular portas;

- Garantir uma adequada limpeza e desinfeção das superfícies;

- Os protocolos de limpeza e desinfeção devem ser reforçados, incluindo: desinfetar pelo menos seis vezes por dia, e com recurso a detergentes adequados, todas as zonas de contato frequente (por exemplo, maçanetas de portas, torneiras de lavatórios, mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos, etc.); desinfetar após cada utilização, com recurso a detergentes adequados, os equipamentos críticos (tais como terminais de pagamento automático e ementas individuais); higienizar pelo menos três vezes por dia as instalações sanitárias com produto que contenha na composição detergente e desinfetante (2 em 1); trocar as toalhas e higienizar as mesas com produtos recomendados entre cada cliente.

- Retirar os motivos decorativos nas mesas;

- Substituir as ementas individuais por ementas que não necessitem de ser manipuladas pelos clientes;

- Assegurar uma boa ventilação e renovação frequente de ar nas áreas do restaurante, por exemplo através da abertura de portas e janelas;

2. Regras para colaboradores

- Cumprir as medidas de higiene das mãos e etiqueta respiratória recomendadas pela Direção-Geral da Saúde;

- Higienizar as mãos entre cada cliente;

- Utilizar corretamente uma máscara, durante todo o período de trabalho num espaço com múltiplas pessoas, respeitando as condições de higiene e de segurança durante a sua colocação, utilização e remoção. Contemplar a necessidade de substituição da máscara, adotando as boas práticas de utilização. O uso de máscara não substitui outras medidas de prevenção, como o distanciamento físico recomendado, que devem ser mantidas;

- Garantir que a disposição das mesas e das cadeiras no estabelecimento permitem uma distância de, pelo menos, 2 metros entre todas as pessoas;

- Manter, sempre que possível, uma distância de 2 metros dos clientes e dos outros colaboradores;

- Colocar os pratos, copos, talheres e outros utensílios nas mesas na presença do cliente que os vai utilizar, devendo ser assegurada a sua higienização e acondicionamento; a loiça utilizada pelos clientes deve ser lavada na máquina de lavar com detergente, a temperatura elevada (80-90ºC);

- Relativamente ao uso de luvas descartáveis, o colaborador deve saber que o uso de luvas para preparar e manusear alimentos não substitui a adequada e frequente higienização das mãos; não devem passar com as luvas de uma área suja para uma área limpa, sendo que antes que essa passagem aconteça as luvas devem ser substituídas.

- Os colaboradores que desenvolvam sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se no local de trabalho, e devem contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas.

- Os colaboradores que desenvolvam sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 durante o seu turno de trabalho devem ser considerados como Caso Suspeito e ser encaminhados para a área de isolamento, de acordo com o Plano de Contingência.

3. Regras para clientes

- Higienizar as mãos com solução à base de álcool ou com água e sabão à entrada e à saída do estabelecimento (antes da refeição deve ser privilegiada a lavagem das mãos com água e sabão);

- Respeitar a distância entre pessoas de, pelo menos, 2 metros (exceto coabitantes);

- Cumprir medidas de etiqueta respiratória;

- Considerar a utilização de máscara nos serviços take-away que estão instalados dentro dos estabelecimentos, utilizando-a sempre de forma adequada de acordo com as recomendações da DGS;

- Evitar tocar em superfícies e objetos desnecessários;

- Dar preferência ao pagamento através de meio que não implique contato físico entre o colaborador e o cliente (por exemplo, terminal de pagamento automático contactless);

- Se apresentar sinais ou sintomas de COVID-19 não deve frequentar espaços públicos.