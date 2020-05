- Lavar ou desinfetar as mãos depois do pagamento com dinheiro ou por terminal de pagamento automático;

- Descontaminar o terminal de pagamento automático sempre que este for utilizado com toalhitas desinfetantes;

- Evitar ou reduzir qualquer contacto entre si e o cliente;

O cliente deve:

- Evitar pagamentos com moedas ou notas, dando preferência ao pagamento eletrónico e sem contacto direto. Se tiver de pagar em dinheiro, privilegie o pagamento com o montante certo e desinfete as mãos antes e depois de tocar no mesmo;

- Evitar receber presencialmente a encomenda se for um caso suspeito ou confirmado de COVID-19; Em caso de necessidade extrema, deve receber a encomenda com a máscara e ter especial atenção ao cumprimento das indicações anteriores;

Após receber a encomenda, o cliente deve:

1. Retirar de imediato a embalagem exterior, como o saco, evitando o contacto da mesma com superfícies da casa;

2. Colocar de imediato essa embalagem no lixo;

3. Higienizar as mãos, com água e sabão, ou com uma solução à base de álcool.

As recomendações são da Direção-Geral da Saúde.