O “Guia de boas práticas para os estabelecimentos de restauração e bebidas”, enumera todos os passos que estabelecimentos deverão seguir para uma reabertura e funcionamento seguros. Entre as medidas aconselhadas pela Associação Portuguesa de Hotelaria Restauração e Turismo (APHORT) está o “Dia XL, da grande limpeza e arrumação e a monitorização da qualidade do ar, são os primeiros pontos que deverão ser implementados pelos restaurantes”.

Em concreto, o Dia XL, é “dedicado à grande limpeza e arrumação, durante o qual os proprietários devem percorrer o seu estabelecimento de ponta a ponta, adotando a perspetiva do cliente, e procedendo à reorganização do espaço e ao reposicionamento do mobiliário, com o objetivo de facilitar a limpeza e a circulação de pessoas, terminando com uma limpeza e higienização gerais”, diz-nos a Associação Portuguesa de Hotelaria Restauração e Turismo, entidade sediada no Porto.

De acordo com esta entidade, o documento apresentado “resultou de um trabalho de auscultação das empresas no terreno e da observação das medidas que estão a ser implementadas internacionalmente”.

O novo guião chega em linha com as medidas apresentadas a 8 de maio pela Direção-Geral da Saúde com orientação para estabelecimentos de restauração e bebidas e que preconiza, entre outras, a "redução da capacidade máxima do estabelecimento, por forma a assegurar o distanciamento físico recomendado (dois metros) entre as pessoas, privilegiando a utilização de áreas exteriores, como as esplanadas (sempre que possível) e o serviço take-away".

Ainda nas medidas apresentadas pela APHORT no seu guia, destinado aos profissionais do setor, encontramos definido o “acompanhamento do estado atual das equipas de trabalho, de forma a avaliar a situação e a garantir que estão asseguradas as condições para o seu regresso gradual”.

Recomendações que não esquecem o cliente, nomeadamente medidas de higiene que minimizem o risco de infeções por coronavírus e que passam pela higienização das mãos, etiqueta respiratória e definição de acessos aos diferentes espaços dos estabelecimentos.

O guia de boas práticas da APHORT disponibiliza ainda um conjunto de outras indicações práticas relacionadas com medidas orientadas para a proteção das equipas de trabalho, para a limpeza e desinfeção dos espaços e para o serviço ao cliente, à luz da nova realidade.