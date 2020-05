É pela mão do grupo Fladgate Partnership, detentor de marcas como a Taylor’s, Fonseca, Croft e Krohn e dos hotéis The Yeatman, Infante Sagres e Vintage House, que no decorrer do verão deste ano abrirá portas um complexo turístico dedicado ao mundo do vinho português. A estrutura, com uma área de 30 mil metros quadrados, situa-se na zona ribeirinha de Gaia, em antigos armazéns do vinho do Porto, entretanto recuperados.

O “World of Wine” (“Mundo do Vinho”, em português), anunciado em junho de 2017, orça mais de 100 milhões de euros e conta, para além dos nove restaurantes e bares e seis museus, com espaços de exposição, lojas e equipamentos educativos tendo como mote o vinho nacional.

O novo equipamento cultural, não só fará mostra e prova dos vinhos nacionais, como terá áreas dedicadas à cortiça, ao design e à moda, assim como à história do Porto e da região Norte de Portugal.

Num mundo diferente daquele em que foi projetado, o “World of Wine” terá em consideração a segurança dos visitantes como adiantou à agência Lusa Adrian Bridge, presidente executivo do Fladgate Partnership: “ainda estamos numa fase de projeto em que é possível adaptar opções para este novo mundo”. Entre as medidas implementadas, estão os postos de higienização, as portas automáticas, torniquetes à entrada dos museus, para controlar o número de visitantes dentro dos espaços fechados, assim como a adoção das medidas que a Direção-Geral da Saúde indicou, a 8 de maio, para os estabelecimentos de restauração e bebidas.

Na página que apresenta o projeto está a ser feito o recrutamento de profissionais para integrar a equipa deste “World of Wine”.