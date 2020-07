A mil metros de altitude, próximo da cordilheira andina, a adega Zuccardi, na Argentina, sagrou-se vencedora da primeira edição dos prémios “The World's 50 Best Vineyards”, competição que visa eleger, com carácter anual, as melhores vinhas do mundo, os respetivos produtores vinícolas, e as experiências a elas associadas.

Numa lista com três vinhas sul-americanas nas cinco primeiras posições (ver lista completa no final do artigo), destaca-se um produtor português, na oitava posição, a duriense Quinta do Crasto. Em 2019 o mesmo produtor ocupava a quarta posição.

Uma tabela onde figuram, no que toca às dez primeiras posições, vinhas na Argentina, Chile, Uruguai, Áustria, Espanha. Estados Unidos, França e Itália.

Adega Zuccardi, Valle de Uco, Argentina, na primeira posição da lista. créditos: “The World's 50 Best Vineyards”

Nos prémios anunciados a 13 de julho, há uma outra referência nacional, também no Douro, a Quinta do Noval, uma estreante na tabela. Sobre a propriedade, a equipa da “The World's 50 Best Vineyards” diz: “com vinhas nos vales dos afluentes do Douro, no Pinhão e Roncão, a Noval ocupa uma das posições mais privilegiadas da região. Os seus 145 hectares de vinha - todos classificados com o mais alto nível de qualidade - são plantados com as castas nobres do Douro, Touriga Naçional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinto Cão e Sousão”.