Devido ao regulamento do Concurso de Vinhos do Alentejo, apenas 20% do total de vinhos em competição podem ser premiados. Desta forma, foram distinguidos os melhores 27 vinhos apresentados nesta oitava edição (lista completa no final do artigo). Um concurso organizado pela Confraria dos Enófilos do Alentejo e que contou com um júri composto por 15 elementos, entre enólogos, jornalistas, escanções e confrades.

Na cerimónia que fez a apresentação dos premiados e que pode ser visualizada aqui, o destaque foi para a “Medalha de Ouro” em vinhos brancos atribuído ao Monte da Capela - Reserva 2018, produzido pela Casa Clara.

Já a “Medalha de Ouro” em vinhos tintos foi entregue ao Poliphonia Signature 2015, da Granacer, enquanto que a mesma medalha na categoria vinhos rosé distinguiu o Comenda Grande 2019, produzido pelo Monte da Comenda Agroturismo.

Além das medalhas de ouro, prata e bronze, destaque ainda para as Menções Honrosas a cinco vinhos brancos e 14 vinhos tintos.

“Os vinhos a concurso provenientes de diversos produtores no Alentejo, todos classificados com Indicação Geográfica e/ou Denominação de Origem, possibilitaram uma prova de qualidade elevada, bastante interessante e diversificada em perfil organoléptico. Além de tudo isso, o facto de o concurso ter decorrido este ano nas novas instalações da Rota dos Vinhos do Alentejo, cumprindo com todas as normas de segurança, acabou por ser ainda mais especial”, afirmou Óscar Gato, Escanção Mor da Confraria.

VINHOS MEDALHADOS

Vinhos tintos

Medalha de Ouro - Poliphonia Signature 2015, Granacer

Medalha de Prata - Herdade Grande - Grande Reserva 2015, António Baião Lança

Medalha de Bronze - Quid Pro Quo 2017, Casa Santos Lima