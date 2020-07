Um concerto do brasileiro Yamandu Costa e a cozinha dos chefes convidados Tiago de Lima Cruz e Pedro Monteiro, fizeram a estreia do festival “SomSabor” que, agora, regressa para a sua segunda semana. Isto, dando seguimento a uma programação que se prolonga até setembro.

A 17 de julho, a mesa vai estar entregue ao chefe convidado António Queiroz Pinto (Restaurante de Tormes) que se junta a Rui Araújo, à frente da cozinha do Espaço Espelho D'Água. A ementa vai inspirar-se em referências gastronómicas na obra de Eça de Queirós, como o Arroz de favas com frango alourado, do livro “A Cidade e as Serras”.

A música ficará a cargo do jazzista português Gonçalo Sousa (sexta, 17 de julho) e do guitarrista angolano Paulo Flores (sábado, 18 de julho).

Gonçalo Sousa recebe os brasileiros Gabriel Selvage e Rogério Pitomba formando um trio jazzístico com diferentes influências: Portugal, Espanha, Rio Grande do Sul, entre outras. Paulo Flores comanda as guitarras angolanas no sábado com os convidados Diogo Guanabara, Mayo Bass, Manecas Costa, Kiari Flores e Serginho Mota.

No domingo, José Eduardo Agualusa fecha a semana com uma tertúlia a juntar literatura e atualidades e com a presença dos escritores Fernando Fonseca Santos e David Borges.

Espaço Espelho d´Água Avenida Brasília (entre o monumento dos Descobrimentos e o Museu de Arte Popular) Horário: Todos os dias de 11h00 às 24h00 Contactos: tel. 213 010 510; e-mail info@espacoespelhodeagua.com

Na gastronomia, o objetivo do festival é oferecer uma interpretação contemporânea com novos talentos em atuação em Portugal.

O ingresso nos jantares/concertos (20h30), varia entre 30 e os 35 euros. Compra de bilhetes e programação disponíveis aqui.