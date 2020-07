O restaurante pop-up com carta assinada pelo chefe de cozinha Pedro Lemos, terá como cartão de visita os produtos da época do Douro, com origem em produtores locais e com recurso a técnicas tradicionais de confeção como o forno de lenha.

A ementa do Casa dos Ecos, no Pinhão, estará “em constante atualização nos quatro meses de atividade do restaurante, que atravessam o verão e o outono, abrangendo ainda o período das vindimas”.

A ementa casará com os vinhos Douro DOC e vinhos do Porto do portefólio da família Symington.

créditos: Casa dos Ecos

A Casa dos Ecos na Quinta do Bomfim, que dá agora o nome a este espaço pop-up, situa-se num ponto elevado rodeado por vinha e com vistas sobre o rio Douro. A propriedade, pertença da família há cinco gerações, produz, entre outros, os icónicos Porto Dow’s.