Para arrancar esta volta a Portugal gastronómica, o restaurante Baccará, instalado no Casino de Espinho, apresenta, a 4 de julho, os comeres minhotos, com o caldo verde, o arroz de sarrabulho no abade e rojões no tacho, o bacalhau à Braga na telha e a Encharcada do Minho.

A 11 de julho, será a vez da mesa da Bairrada merecer apresentação, com o creme de cogumelos, o crepe de leitão na lâmina, o Leitão à Bairrada e ainda o Morgado do Bussaco.

No sábado seguinte, a 18 de julho, o Alentejo chegará a Espinho com a sopa de cação, os filetes de bacalhau à Alentejana com sua açorda, o cabrito na telha de Beja e o doce conventual Fidalgo de Évora.

No último sábado do mês de julho, as propostas gastronómicas incidirão sobre a região do Algarve, com um menu que em breve será apresentado.

Os jantares temáticos prosseguirão nos meses de agosto e setembro com outras regiões nacionais.

O jantar tem o valor de 50 euros por pessoa (inclui 1/2 garrafa de vinho de uma seleção do restaurante ou refrigerante ou cerveja, ½ água, café).

Restaurante Baccará Rua 19, nº 85, Espinho Contactos: tel. 227 335 500; e-mail casinoespinho@solverde.pt

Informa o Casino Espinho que possui o certificado “Clean & Safe do Turismo de Portugal, cumprindo com todas as orientações de segurança e higiene da Direcção-Geral da Saúde”.