A reabertura do food hall e das dezenas de restaurantes instalados no Time Out Market, na Avenida 24 de Julho, na capital, vai fazer-se com as “necessárias medidas de segurança e higiene”, informa em comunicado a gestão daquele espaço, acrescentando que “teremos menos lugares, menos pessoas dentro do mercado, regras de higiene apertadas para todos os que trabalham, visitam e circulam dentro do nosso espaço, tais como o uso obrigatório de máscara e higienização de mãos e sapatos”.

A par das medidas anunciadas, o Time Out Market chega com um novo horário, funcionando todos os dias da semana das 10h00 às 23h00. De momento, manter-se-á encerrado o Estúdio Time Out. Para breve serão anunciados os novos workshops a decorrer na Academia Time Out.

Henrique Sá Pessoa, Marlene Silva, João Rodrigues, Alexandre Silva, Vítor Sobral são alguns dos chefes de cozinha representados no Time Out Market, estrutura que agrega mais de 40 espaços de restauração, entre eles, para além dos já citados, o Monte Mar, a Croqueteria, a Peixaria, a pizzaria Zero Zero, o sushi da Confraria, a Manteigaria Silva, os pastéis de bacalhau do Olhó Bacalhau, a Recordações de Sintra, com a doçaria daquela vila, os pastéis de nata da Manteigaria.