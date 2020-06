Azeite, Vinho e Café inspiram o novo restaurante Aperta Azeite em Campo Maior

Fazendo justiça a três produtos do concelho raiano de Campo Maior, o Azeite, o Vinho e o Café, o novo Aperta Restaurante propõe três ambientes distintos, num espaço que, outrora, foi casa produtora de azeites. A nova carta chega assinada pelo chefe de cozinha Henrique Mouro, cujo percurso profissional inclui passagens pelos restaurantes Tavares Rico e Bica do Sapato (Lisboa) e Assinatura (Cascais).

A mesa concilia tradição com modernidade, sem descurar na cozinha da região onde o restaurante está instalado, o Alentejo. Desta forma, nas entradas, as sugestões incluem o Queijo da cabeça Aperta, pickles caseiros e outros curados (12 euros), uma Terrina de coelho com pinhão, tomilho e puré de alho (12 euros).

Já nos pratos de resistência, sublinhe-se, nos peixes, o Polvo grelhado com piso de batata, o Bacalhau albardado, alho e sopas de pão (ambos a 22 euros a dose). Para apetites mais cárnicos, destaque-se o Ensopado de borrego à moda do Aperta (25 euros), as Bochechas de porco em vinho da casa (18 euros), e o Arroz de caldo de hortelã, enchidos e porco ibérico (16 euros).

O chefe de cozinha Henrique Moura assina a carta da nova vida do restaurante instalado na vila alentejana de Campo Maior. créditos: Aperta Restaurante

Arroz doce, Sopas sem pão, Bolo de azeite e mel (5 euros), estão entre as sobremesas propostas por Henrique Mouro na carta de estreia do Aperta Restaurante.

De terça a sexta-feira há também um menu executivo ao almoço e jantar, com preços que variam entre os 9,50 euros e os 12,50 euros, sem ou com sobremesa.

Aperta Restaurante Rua Doutor Tello da Gama, nº 80, Campo Maior Horário: das 12h30 às 15h30 e das 20h00 às 23h00 (encerra nos domingos ao jantar e nas segundas-feiras todo o dia). Contactos: tel. 268 249 350.

Com capacidade atual para 90 pessoas, os três espaços preparados no antigo lagar de azeite têm uma área que permite acolher 160 pessoas e conta com o selo “Clean & Safe” que regista visualmente o compromisso dos operadores para com as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) para a reabertura dos estabelecimentos de restauração na sequência do encerramento devido à COVID-19.