Com 128 anos de história, a Confeitaria Moura produz uma enorme variedade de iguarias de receita ancestral, sendo os jesuítas a grande especialidade.

A receita artesanal dos jesuítas mantém-se um verdadeiro segredo depois de todos estes anos, passando de geração em geração, sendo considerados por muitos os melhores do Mundo.

Corria o ano de 1892 quando começou a gestão feminina na Confeitaria Moura. Esta gestão teve início com a bisavó de Alda Moura, que assumiu o comando do negócio. Hoje é Alda Moura e os seus primos, que asseguram a gestão do património.

Os atuais herdeiros da Confeitaria assumem a 4ª geração desta “pesadíssima herança”, como carinhosamente apelidam o negócio, há sete anos, após receberem o legado da sua tia, a saudosa “Menina Antonieta”.

A autenticidade do fabrico, da seleção criteriosa da matéria-prima e o ritmo controlado do tempo de produção resultam no valor acrescido dos produtos da Confeitaria Moura. O valor desta autenticidade é reconhecido pelos clientes, uma vez que mais de 90% dos clientes repetem com regularidade a visita à Moura.

Corria o ano de 2012 quando surgiu, no Mercado de Bom Sucesso, uma banca com o ex-líbris da cidade de Santo Tirso. Mais recentemente foi a vez de abrir um espaço próprio na baixa da cidade do Porto.

Com o objetivo de se diferenciar das restantes, surgiu em julho de 2019, um novo espaço no Centro Comercial NorteShopping.

Tudo quanto se fabrica durante um dia na Confeitaria, nesse mesmo dia se esgota. Todos os produtos são frescos, feitos a partir das 05:00 podendo prolongar-se até às 17:30. Pratica-se o culto do bom gosto, fazendo o amor e arte.

Das receitas ancestrais para o cake design

Confeciona bolos para todas as ocasiões, que não são apenas deliciosos, mas quase demasiado bonitos para serem comidos.

Como todos os seus bolos são feitos artesanalmente e por encomenda, oferecem todos os tipos de formas e tamanhos, de acordo com as suas necessidades. Dispõem também de uma vasta seleção de bolos para todas as ocasiões, desde bolos de Casamento, bolos de Aniversário, bolos Originais, bolos de Natal e muitos mais.

Os produtos que têm mais saída são, sem dúvida os jesuítas (60%), imagem de marca e rosto da casa, mas também os limonetes, éclairs, Bolas de Pão-de-Ló (ou da Moura) Cobertas e Fatias de Chocolate, trouxas, os pivetes e casadinhos.

Recentemente tem uma equipa com formação especializada em cake design.