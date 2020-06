Disponível entre as 12h00 e as 17h00, o brunch do JNcQUOI Asia inclui uma seleção de dim sum, ou seja, porções individuais e servidas em pequenas cestas de bambu ou em pratos pequenos.

Entre as propostas à prova ao fim de semana no restaurante lisboeta, encontramos Har Gow (dim sum de camarão e castanha d’água), Xiao Long Bao (dim sum de porco e sopa) ou Chicken Bao (bao de frango com legumes). À sobremesa é servido um sundae.

O Yum Cha, a refeição cantonesa tradicional servida normalmente ao fim da manhã, acompanha com chá de jasmin.

JNcQUOI Asia Avenida da Liberdade, nº 144, Lisboa Horário do brunch: 12h00 às 17h00 Contactos: tel. 210 513 000; e-mail bookatable@jncquoiasia.com

O Yum Cha está disponível por 40 euros por pessoa.