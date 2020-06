“Aquilo que começou por parecer um grande desafio, face à pandemia e às restrições que ela impunha, acabou por transformar-se numa oportunidade que encaramos com positivismo”, explica Carlos Afonso. “Expandimos a nossa marca, as nossas valências, transmitindo ainda mais a alma e a energia que nos caracteriza. Os sabores, esses, vão estar ainda mais apurados e destacar as nossas memórias de infância, que os nossos clientes tanto valorizam”.

Berbigão à Bulhão Pato.

Filhos de duas irmãs, apesar de terem sido criados juntos, os primos de Beja tiveram percursos muito distintos. No entanto, a paixão pela boa comida, pelo vinho e o regresso às origens juntou-os num projeto que lhes é muito querido.

Carlos Afonso estudou na escola de hotelaria de Portalegre. O seu percurso profissional levou-o a estagiar e trabalhar na Holanda, na Bélgica e no País Basco. Por terras lusas, fez a abertura do Marmoris em Vila Viçosa, com Alexandre Silva, passou pelas cozinhas do Tabik e da Bica do Sapato. Mais recentemente, esteve dois anos e meio no Algarve, onde trabalhou no Ocean com o chef Alemão Hans Neuner e na abertura do Hotel Avenida em Lagos. Aos 32 anos, já com um currículo brilhante, Carlos Afonso decide voltar às origens e à gastronomia portuguesa usando apenas os melhores ingredientes.

O Frade Calçada da Ajuda, nº 14 (Belém), Lisboa Horário: De terça a sábado, das 12h30 às 15h30 e das 19h00 às 22h30 Contacto: Tel. 939 482 939

Sérgio Frade, o mais velho dos dois primos, seguiu um caminho mais desportivo, que o levou a estudar educação física em Lisboa. Após uma carreira no ramo do ensino e como atleta de alta competição, dedicou-se ao ramo imobiliário, passando uma temporada no Brasil antes de regressar a Portugal para investir no mercado local e juntar-se ao seu primo n’O Frade.