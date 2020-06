A mais recente novidade gastronómica do restaurante Izanagi, à beira Tejo, nas Docas de Alcântara, representa uma explosão de chocolate ao combinar o gelado de nata e os icónicos Maltesers, finalizados com caramelo de miso e topping de peta zetas de chocolate. A sobremesa orça os 5 euros.

O espaço do Grupo SushiCafé que tem na cozinha o chefe Daniel Rente renovou a sua esplanada para os dias quentes com um novo bar.

Adicionalmente, o Izanagi dispõe de um menu em promoção, o “Gyozas Bar”, com três gyozas de frango ou de vegetais e de uma bebida de 0.2l (imperial Super Bock ou Somersby) por 3,75 euros. Esta promoção está disponível todos os dias úteis da semana, incluindo feriados. A música também vai acompanhar as tardes neste espaço.

IZANAGI Doca de Santo Amaro, armazém 0, Alcântara, Lisboa Horário: Aberto todos os dias, das 12h30 às 23h30 Contacto: Tel. 910 851 920

Além do sushi e do peixe fresco, o Izanagi propõe, ainda, mergulhar na riqueza de outra fação da gastronomia do Japão: a famosa Robata, as espetadas de diferentes tipos de carne ou de legumes variados cozinhados em grelha sobre carvão.