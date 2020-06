É sabido que as listas sobre os melhores entre os melhores restaurantes são como as cerejas. Puxamos por um cachinho e a reboque chega-nos uma boa mão cheia. A par dos gigantes das tabelas de classificação no mundo da gastronomia, como a “The World's 50 Best Restaurants”, navegam online parentes menos famosos desta linhagem. Um deles, a plataforma “Opinionated About Dining” (OAD) que, anualmente, publica as suas listas de preferências.

Uma tabela com os cem mais, em diferentes categorias, que este 2020 (com base nas preferências do ano transato), puxa os galões a algumas casas portuguesas. Isto, embora, a tabela mais desejada, a dos cem melhores restaurantes europeus, não destaque nenhuma casa nacional.

Uma nota, a OAD, baseia-se num sistema de classificação de restaurantes compilado com base nas opiniões de perto de cinco mil utilizadores daquela plataforma.

No que respeita à prestação portuguesa nas listas (pode consultá-las aqui) agora tornadas públicas, destaque para a histórica Cervejaria Ramiro. A casa lisboeta, arrebatou a 13. ª posição na categoria “Europe Heritage”. O pódio coube a três restaurantes espanhóis, o Ibai (San Sebastian), Casa Julián (Tolosa) e Elkano (Getaria).