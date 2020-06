A ideia para este concurso surgiu em 2019, quando as pessoas, de forma espontânea, acrescentavam os seus rabiscos artísticos ao rótulo original do primeiro Nat Cool, o Drink Me, néctar produzido pela portuguesa Niepoort. O olhar do rótulo com um espaço em branco na parte de baixo, da autoria do artista e designer Francisco Providência, convida ao desenho.

A partir daí, ao produtor de vinhos Dirk Niepoort, pareceu-lhe natural promover um concurso para os que quiserem enviar a sua versão artística deste rótulo.

Com participações de 22 países (entre eles Alemanha, Brasil, Canada, China, Espanha, EUA, França, Itália, Japão, Lituânia, Moçambique, Portugal, Rússia, Zimbabué), as 420 propostas artísticas apresentadas motivaram palavras animadas de Dirk Niepoort: “fico sempre satisfeito quando percebo que há adesão e identificação face aos vinhos que fazemos. Ao ignorar todas as regras para além da verdade, frescura, aroma e respeito por cada região vinícola, o espírito Nat Cool aproxima-se de uma nova geração junto da qual nós queremos estar”.

De acordo com comunicado emitido pela Niepoort, “estão prometidas novas edições deste concurso internacional, e um ´Nat Cool Guide`, que irá elencar todos os locais onde se pode beber este vinho”.

Ainda de acordo com aquele produtor, “o vencedor receberá 500 euros em vinhos Niepoort, e verá o seu rótulo ganhar vida nas garrafeiras, aquando do lançamento da próxima edição limitada de Nat Cool (cerca de três mil garrafas)”.