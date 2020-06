Com a segunda quinzena de junho, o Audaz Gastropub, casa no bairro de Campo de Ourique (Rua 4 de Infantaria, 3 A), propõe todos os dias úteis (das 17h00 às 20h00) uma seleção de bebidas e cocktails a preços especiais que muda semanalmente.

Para o arranque destes “Audaz O’Clock”, assim se denomina a iniciativa after work, os eleitos são o cocktail Cuba Libre, a sidra Bandida do Pomar e as cervejas Onix e Topazio. Para acompanhar, até às 19h00, estão disponíveis todos os snacks da carta, como é o caso dos baos de leitão (9 euros), das asas de frango (7 euros), do prego (9 euros) ou das tábuas de queijos ou enchidos (10 euros e 14 euros, respetivamente).

A música tem um lugar cativo nestas três horas, seja através de playlists escolhidas para a ocasião ou de espetáculos com início marcado para as 19h00.

Os eventos são sempre anunciados na página de Instagram do Audaz.