Em Gaia, São João no restaurante Vinum com sardinha, alheira e vaca velha

Com os tradicionais martelos mais silenciosos e os céus da Invicta mais vazios, este ano o São João celebra-se mais recatado. A este propósito, o Vinum Restaurant & Wine Bar, localizado na encosta de Vila Nova de Gaia, está a preparar-se para receber os foliões. As salas do restaurante vão receber cerca de cem pessoas, metade da capacidade habitual do espaço.

Desenhado para a ocasião, o menu recorda as cores e os sabores dos arraiais de rua. A rainha das mesas dos Santos Populares será servida numa tarte de sardinha, salmorejo e folhas da estação. Segue-se o sabor intenso da Alheira de Mirandela IGP na grelha acompanhada por pimentos.

créditos: Restaurante Vinum

No prato principal, um clássico do restaurante: o costeletão de vaca velha de Trás-os-Montes, acompanhado por batatas fritas e salada de alface e cebola. A finalizar a refeição, a tarte fina de maçã e gulosas trufas de chocolate. Para acompanhar cada momento será disponibilizada uma seleção de vinhos de várias regiões portuguesas.

Vinum Restaurant and Wine Bar Rua do Agro, nº 141, (Caves Graham's), Vila Nova de Gaia Contactos: Tel. 220 930 417 ou E-mail reservas@vinumatgrahams.com

A festa continua com a animação musical ao vivo do Duo Belíssimo, composto por Beatriz De Luca, na voz, e Elias Borges, no saxofone.

O menu tem um valor de 90,00 euros por pessoa (sem bebidas).