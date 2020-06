A nova ementa do restaurante Mesa de Lemos, instalado na Quinta de Lemos, conta com dois menus de degustação. Com sete momentos, o “Menu Chef” destaca produtos de regiões portuguesas e estrangeiras, embora estas com afinidades à mesa do nosso país. Desta forma, “da nossa Horta", chega a cenoura; do Algarve, a anchova; da Islândia, o bacalhau. Já do Atlântico Nordeste, o produto em destaque é o cantarilho e, da Serra da Estrela, o borrego. Finalmente, dos Açores para Viseu, a proposta faz-se com o ananás; e do Lobão da Beira com o morango.

Já a outra proposta na ementa, de cinco momentos, o “Menu Lemos”, mantém todas as propostas do menu mais longo, com excepção da anchova e do morango.

Chefe de cozinha Diogo Rocha. créditos: RAWSTUDIO

Com a reabertura, o restaurante premiado em 2019 com uma estrela Michelin, apresenta a iniciativa “Estava a ver que nunca mais convidavas…” que, promete, nos próximos meses, reunir ao jantar chefes de cozinha, músicos, entre outros artistas.