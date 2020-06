Se ao comando da embarcação está Sérgio, já a navegar a carta do restaurante encontra-se o chefe de cozinha Armando Matos. Uma ementa assente, como não é de estranhar, em propostas com sabor a mar. Entre elas, o cremoso de marisco, o camarão e malagueta, a vieira abacate e coco (entradas), a Francesinha “Laguna”, onde não faltam o camarão, o mexilhão e a vieira, o polvo acompanhado de batata-doce e o arroz de marisco. Ainda nos mariscos, sublinhe-se os petiscos com amêijoa, berbigão, ostras, camarão selvagem e lingueirão.

Embora predominando a ementa marítima, também há sugestões cárnicas como os bifes Mostarda, Serrano, Alho e Coentros e à Laguna.

Em terra de Ovos Moles, estes são presença no item sobremesas, onde se juntam ao pudim “Laguna” e ao cheesecake.

Restaurante Laguna Avenida Doutor David Cristo, Aveiro Horário: das 12h00 às 15h30 e das 19h30 às 23h00 Contacto: Tel. 234 422 539

Referência para a carta de vinhos onde preponderam os de um território próximo, a Bairrada.

Embora com capacidade para perto de 70 comensais distribuídos pelos dois espaços do restaurante, devido às regras estabelecidas para controlo da COVID-19, o estabelecimento opera com metade da capacidade.