A 1 de julho reabre a estrela maior do universo Avillez, o restaurante Belcanto

Uma reabertura que, de acordo com a mesma fonte, se fará “com o espaço adaptado e a equipa preparada de acordo com as recomendações da AHRESP e das autoridades de saúde”.

No que à mesa diz respeito, recorde-se que, além dos pratos à la carte, o Belcanto apresenta dois menus de degustação, o “Menu Evolução” e o “Menu dos Clássicos”.

Isto num espaço cuja origem remonta a 1958, no Chiado, no Largo de São Carlos, junto ao Teatro Nacional com o mesmo nome e à casa onde nasceu Fernando Pessoa.

Em 2012, abria o Belcanto de José Avillez. Nesse mesmo ano o restaurante foi distinguido com uma estrela Michelin e, em 2014, com a segunda. Facto que fez de Avillez o primeiro chefe de cozinha nacional a acolher a dupla estrela gaulesa.

Belcanto Rua Serpa Pinto, 10 A, Lisboa Horário: de terça-feira a sábado, das 19h00 às 23h00. Encera ao domingo e segunda-feira. Contacto: Tel. 213 420 607

Em 2019, o Belcanto passou a ocupar a 42ª posição na “The World´s50 Best Restaurants”. No mesmo ano, o restaurante mudou-se para um novo espaço, contíguo ao inicial.