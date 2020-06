“Todas estas experiências foram reavaliadas, de forma a garantir que os visitantes possam desfrutar delas em segurança”, sublinha a empresa. Entre as medidas implementadas está a redução do número de participantes por visita para um máximo de 12 pessoas; a criação de uma entrada autónoma para as visitas de grupo; e, nas provas de vinho, a higienização dos copos passa a ser feita a 80 ºC e o vinho é servido à frente do cliente.

Museu da Cálem. créditos: Sogevinus

“No ano passado, o mercado interno teve um peso de 35% no número total de visitas recebidas. Apesar desta ser já uma presença significativa, acreditamos que as nossas caves poderão, este ano, despertar um maior interesse junto dos portugueses, que estarão mais propensos a fazer férias cá dentro”, avança Maria Manuel Ramos, Diretora de Turismo da Sogevinus, detentora da Cálem.

Cave Cálem Horário: Todos os dias das 10h00 às 19h00 (última visita às 17h40). Encerra à hora de almoço, das 13h00 às 14h00.

Os restantes espaços de enoturismo do grupo Sogevinus, também eles já certificados com o selo “Clean & Safe”, “têm prevista a sua reabertura durante os meses de junho e julho, entre os quais a Quinta de S. Luiz, no Douro (a 10 de junho) e a cave Burmester, em Vila Nova de Gaia (a 20 de julho). Estas datas poderão, no entanto, ser revistas de acordo com a evolução da atividade turística”, informa o grupo.