Com junho, os apreciadores de vinhos durienses, particularmente os néctares do Porto, contam com a reabertura das Caves Sandeman, no primeiro dia do mês, e da Quinta do Seixo (no dia 5). Uma retoma de atividade que “vai trazer novidades para os meses de verão: visitas gratuitas aos domingos de manhã, programas especiais para famílias e programas educacionais”, lemos nota informativa.

Uma reabertura dos espaços de enoturismo da Sogrape com o selo “Estabelecimento Clean & Safe”, o que equivale a dizer que reúnem as condições e medidas impostas pela Direção-Geral da Saúde e pelo Turismo de Portugal.

Desta forma, “a entrada nos dois espaços estará limitada a dez visitantes por grupo/visita. Na Quinta do Seixo, os circuitos de visitas serão ainda adaptados de forma a privilegiar a utilização de espaços exteriores e o contacto com a natureza. A utilização de máscara é obrigatória”.