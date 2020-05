Para Tiago Bonito e a sua equipa “estes dois meses foram longos para todos”. O chefe de cozinha com uma estrela Michelin no restaurante Largo do Paço, em Amarante, refere-se ao encerramento temporário provocado pela COVID-19. Agora, a 4 de junho, o estabelecimento instalado na Casa da Calçada Relais & Châteaux, reabre e fá-lo com novos pratos. A este propósito, conta-nos o chefe natural de Montemor-o-Velho: “a nossa equipa teve a oportunidade de desenvolver criativamente novos pratos e de valorizar ainda mais os produtos locais que trabalhamos no nosso menu”.

Recorde-se que o Largo do Paço, para além do serviço à carta, conta com dois menus de degustação, o “Caminhos” e o “Identidade”, com pratos como a Pescada de Anzol, com amêijoa “Bulhão Pato”, cogumelos selvagens, salsa; o Pato, com beterraba, cenoura e gengibre e Vinho da Madeira; ou a sobremesa “Amadeo de Souza Cardoso”, com chocolate negro, baunilha e café.

A Casa da Calçada, situada nas margens do rio Tâmega, baseia a sua mesa em pratos inspirados na cozinha tradicional portuguesa, trabalhados com técnicas e soluções contemporâneas.

Numa primeira fase, o Largo do Paço abre ao jantar, de quinta-feira a sábado, entre as 19h30 e as 22h30, e para o almoço de domingo, entre as 12h30 e as 15h00.