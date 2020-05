No Fundão, mais precisamente na freguesia de Alcongosta, na vertente norte da Serra da Gardunha, este é uma época de azáfama nos cerejais. Isto, na região que é um dos berços da cereja nacional e de onde saem, anualmente, para Portugal e estrangeiro, milhares de toneladas desta fruta estival.

Para recordar que a cereja faz casamente com diferentes pratos, o chefe de cozinha Martinho Moniz e o guitarrista do agrupamento musical The Gift, Miguel Ribeiro, juntam-se em dois live cookings no Facebook do município do Fundão. Os encontros decorre a 28 e 29 de maio, sempre às 18h00.

Com o “estúdio” instalado no Posto de Turismo daquela localidade da Cova da Beira, o direto a 28 de maio apresentará Queijo de cura amarelo panado com compota de cereja e frutos secos (entrada) e Novilho um naco e uma telha de tutano nas brasas (principal).

A 29 de maio, para entrada, será confecionado um Couscous com chá de cerejas e abóbora assada. Seguem-se, no prato de resistência, os Filetes de peixe do rio nas brasas em caldeirada.

Esta iniciativa está integrada na “Campanha da Cereja do Fundão 2020” que, este ano, se inspira no provérbio “As conversas são como as cerejas".