Durante os meses de maio e junho, estão previstas várias iniciativas para promover o fruto. Assim, sexta-feira, 15 de maio decorre o tradicional leilão de cerejas, desta vez, online. O evento será transmitido em direto através do Facebook do município do Fundão e a licitação estarão as cerejas de maiores calibres.

créditos: Lifestyle

Entre 20 e 23 de maio as conversas fazem-se no Instagram. Quatro diretos e dez convidados participam no “As Conversas são como Cerejas” com a companhia da Cereja do Fundão. Filipa Gomes e Gisela João, Carla Rocha, Ana Galvão e Joana Marques, António Raminhos e Catarina Raminhos, Ana Bacalhau e Rita Redshoes são os anfitriões desta iniciativa, que decorre nas suas páginas no Instagram.

“Com a pandemia de COVID-19, criámos um código de boas práticas para a apanha da cereja, garantindo total segurança aos produtores, trabalhadores e clientes finais. Criámos também um novo modelo de comercialização e, além dos parceiros comerciais e grande superfícies vamos reforçar, as cadeias mais curtas de abastecimento”, diz Paulo Fernandes, presidente da Câmara Municipal do Fundão, adiantando que haverá mais novidades nos próximos dias.

Com maio, saem dos pomares do Fundão as primeiras cerejas rumo a diversos mercados, nomeadamente o nórdico. Mais tarde, as cerejas irão alimentar o mercado nacional, mas também o Chile, Brasil, Angola, Inglaterra, Países Baixos.