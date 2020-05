Em Castro Marim, COVID-19 não trava Festival Internacional do Caracol, este ano com novas regras

“Faça como o caracol, festeje em @Casa” dá o mote à iniciativa que nos próximos dois meses anima a autarquia de Castro Marim, no Algarve, e que pretende ser a resposta da festa anual à crise provocada pela COVID-19.

Sem a possibilidade de juntar milhares de participantes como em anos anterior, a festa vai contar com a participação dos comerciantes e restauração do concelho que disponibilizarão o caracol, cozinhado e cru, em regime de take away.

Paralelamente, nas redes sociais do município, vão decorrer demonstrações de cozinha, momentos culturais, de música, dança e outras performances, à semelhança do que acontecia no evento, que se realizava anualmente na Colina do Revelim de Santo António, em Castro Marim.

Em encontros/debates online entre os comerciantes, estes trocarão ideias e receitas sobre caracol. “Além de estimular o pequeno comércio/restauração, este festival vai também aliar-se à promoção do Sal de Castro Marim, um dos ingredientes chave na confeção dos caracóis”, sublinha a autarquia em comunicado.

Dado tratar-se um evento com expressão além-fronteiras, “a componente internacional será introduzida com a partilha de receitas marroquinas, francesas e espanholas, nacionalidades que todos os anos marcavam presença no evento, mas serão também partilhadas as tradicionais receitas portuguesas, com alguns `segredos´ da cozinha do território”.