A 14 de maio, no seguimento do dia Mundial de Cocktails celebrado a 13, os enólogos Johnny e James Graham vão discutir as novas formas que os consumidores têm hoje ao dispor para desfrutar vinhos do Porto, partilhando sugestões de cocktails de bartenders em todo o mundo. Esta será a primeira de duas “Masterclasses virtuais de vinho do Porto”, promovidas pela Churchill´s, produtor duriense.

Já a 21 de maio, Johnny junta-se ao colega Ricardo Pinto Nunes numa masterclass sobre “Vinhos do Porto vintage”, onde, entre outros, irão provar uma amostra, em primeira mão, do ainda não engarrafado single quinta vintage - Churchill’s Quinta da Gricha Vintage Port 2018.

As provas vão ser transmitidas em direto no Instagram da Churchill’s, às 20h00, e terão a duração de uma hora, incluindo perguntas e respostas aos enólogos e convidados. Tal como na edição anterior, serão depois publicadas online no canal de YouTube da Churchill’s.

Fundada em 1981, a Churchill’s começou a sua atividade com a produção de Vinho do Porto. A aquisição da Quinta da Gricha, em 1999, deu um novo impulso ao projeto passando a posicionar-se como companhia produtora de Vinhos do Porto e Douro. A Quinta da Gricha está situada na margem esquerda do Douro, entre o Pinhão e a foz do Tua, em plena subregião de Cima Corgo e conta com 40 hectares de vinha e uma adega com lagares de granito, datados de 1852.