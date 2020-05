Coube à Herdade Aldeia de Cima vencer o prémio de ouro dos European Design Awards, iniciativa que, desde 2006, atribui prémios aos melhores projetos de design e comunicação desenvolvidos no velho continente.

A imagem vencedora foi desenvolvida pela equipa do Studio Eduardo Aires que, em 2015, também venceu o prémio principal dos ED Awards com a criação da nova imagem gráfica da cidade do Porto.

Refira-se que a Herdade Aldeia de Cima é uma marca recente, lançada por Luisa Amorim, que iniciou um projeto de vinhos na Serra do Mendro, produzindo-os num sistema de produção incomum na região, em socalcos, como aqui noticiámos.

O conceito por trás do design dos rótulos agora vencedores na categoria "packaging de bebidas alcoólicas”, inspiram-se em elementos naturais e humanos associados ao Alentejo, como a geometria simples das casas, o caiado, as barras coloridas do casario, a terracota. Aspetos salientados por Eduardo Aires, o criativo que desenvolveu este conceito: “foi na paisagem alentejana e no território da Herdade da Aldeia de Cima que encontrámos a inspiração para o desenho e a estratégia de comunicação".

Na mesma competição foram premiadas com ouro, prato e bronze outros projetos de design desenvolvidos em Portugal, em diferentes áreas.

O júri do “European Design Awards” é composto por um grupo de jornalistas e críticos da área do design, com a entrega de prémios a realiza-se em diversas cidades europeias, tendo sido divulgados este ano numa cerimónia online, realizada a 30 de abril.