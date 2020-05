É a partir do seu Atelier, em Marvila, na capital, que o duplamente premiado com a estrela Michelin, Henrique Sá Pessoa, assina os seus novos diretos no Instagram do canal temático 24Kitchen. Em “À la Sá Pessoa”, os ingredientes que nos servem de bons substitutos na cozinha, aquele ingrediente especial, capaz de mudar um prato, estão entre os temas abordados por Sá Pessoa, o homem que lidera a cozinha do restaurante Alma.

Na primeira sessão, a 30 de abril, não faltou uma aula detalhada sobre como fazer frango panado. Momento para o chefe de cozinha nos demonstrar como a falta deste ou daquele ingredientes não é impeditivo para avançarmos na receita.

Até 4 de junho, sempre às quintas-feiras, Sá Pessoa, continuará a “visitar-nos” às 18h00. Desta forma, a 7 de maio, a sessão terá como tema “O ingrediente especial”, seguindo-se a 14 de maio “O meu prato preferido”. A 21 e 28 de maio, os diretos versarão, respetivamente, o “chá das 5” e “ABC da culinária”. Finalmente, a 4 de junho, teremos uma “Cozinha aberta”.

Ainda nos anos de 1990, Henrique Sá Pessoa tirou o curso de cozinha no Pennsylvania Institue of Culinary Arts, nos Estados Unidos. A sua carreira profissional arrancou em Londres, no Park Lane Hotel, onde esteve até finais de 1999. Voou depois para a Austrália, onde trabalhou no Sheraton on the Park, em Sidney.

Regressou a Portugal em 2002, tendo passado pelo Lapa Palace, pelo Restaurante Cirpiani, pelo Restaurante Xarope em Cascais, La Villa na praia do Tamariz, Bairro Alto Hotel e Restaurante Flores. Em 2005 venceu o concurso “Chefe Cozinheiro do Ano”. Sá Pessoa lidera a cozinha do restaurante Alma, em Lisboa, casa com duas estrelas Michelin.