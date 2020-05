Agora estamos mesmo bem. Abriu a época da “caracolada” no take away

Há quem não se canse de lhe tecer o mérito de ter os melhores caracóis de Portugal. No Apolo Loures o caracol à moda Saloia começou a ser servido em regime de take away a 4 de maio. A equipa do restaurante pede a reserva prévia até às 17h00. As encomendas poderão ser levantadas a partir das 16h00 e até às 20h00.

Morada: Rua de Dili 3, Loures

Contacto: 965138653

créditos: Apolo Loures

Cervejaria Boa Esperança

Saladas de polvo, de ovas, de orelha, de búzio, gamba, camarão e percebes. Isto, citando alguns dos petiscos destá casa no coração do bairro de Benfica. Tentações que incluem os nossos tão lusos caracóis. O take away funciona diariamente entre as 12h00 e as 23h30.

Morada: Avenida Gomes Pereira 3 A Loja, Benfica, Lisboa

Contacto: 217 142 341

Casa dos Caracóis

A 18 de abril, a Casa dos Caracóis anunciava a abertura da época do petisco em torno do pires e da travessa. Por agora, em regime de take away, das 12h00 às 20h00. Nas propostas, encontramos o caracol e a caracoleta cozidos e assados.

Morada: Rua José Joaquim Marques, nº. 237, Montijo

Contacto: 212 321 606

créditos: Casa dos Caracóis

O Dias dos Caracóis

A 23 de abril, a casa O Dias dos Caracóis anunciava o início da época do dito gastrópode. Isto em regime de take away e entregas através dos serviços Uber e Glovo (12h00 às 20h00, todos os dias da semana). O negócio familiar, fundado por um dos pioneiros em Portugal na importação de caracol, Manuel Cerqueira Dias, funciona na Charneca da Caparica, Foros de Amora e Torre da Marinha.

Por agora, o caracol encontra-se disponível na loja da Costa da Caparica. Há, ainda, marisco cozinhado, moelas, pica-pau, entre outros petiscos.

Morada: Praceta Tomás Lima, 4, Charneca de Caparica

Contacto: 212 255 497

O Dias dos Caracóis

Caracol do Bairro

É em regime de take away e entregas ao domicílio (Uber e Glovo) que vamos encontrar as propostas do Caracol do Bairro com sugestões que vão do gastrópode cozido, à Bulhão Pato, sem perder de vista a caracoleta assada. As doses vão do S ao XL, com preços a variarem entre os 4 e os 18 euros.

Morada: Rua Professor Manuel Valadares nº 19C e D, Lisboa

Contacto: 215 874 069

créditos: Caracol do Bairro

Loja dos Caracóis

A 23 de abril era dado o alerta oficial para a abertura da época do caracol nesta casa de portas abertas no Algarve, em Lagos, Portimão e Lagoa (venda de caracol cru). Se a opção for pelo caracol cozinhado, encontra-o no Café Cantina, situado no Mercado de Santo Amaro, com serviço de takw away das 15h00 às 19h00.

Morada: Mercado de Santo Amaro, em Lagos.

Contactos: 282 789 582 ou 927741813